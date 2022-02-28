2022/02/28 | 07:49 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ارتفعت العقود الآجلة للنفط بأكثر من 5٪، وتباينت الأسهم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ اليوم الاثنين .وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي مكاسب بأكثر من 5% لتصل الى 99.10 دولار للبرميل في التعاملات الآسيوية، متراجعة قليلاً بعد ارتفاعها بنسبة 6٪ في وقت سابق.وصعد خام القياس العالمي مزيج برنت أكثر […]

ظهرت المقالة عالمياً..



اسعار النفط تسجل ارتفاعاً بأكثر من 5% أولاً على ايرث نيوز.

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