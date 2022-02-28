أستراليا تفرض حظرا على دخول بوتين ولافروف وشويغو اراضيها

2022/02/28 | 07:55 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ فرضت أستراليا، اليوم الاثنين، عقوبات مالية وحظر دخول على الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ووزير الخارجية، سيرغي لافروف، والأعضاء الدائمين لمجلس الأمن الروسي.وذكر في بيان صدر عن رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، انه “بدأ سريان مفعول العقوبات المالية الأسترالية وحظر الدخول إلى أراضيها المفروضة على الرئيس الروسي وسائر الأعضاء الدائمين لمجلس الأمن الروسي […]

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