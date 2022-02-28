خام برنت يتخطى الــ 105 دولارات للبرميل الواحد

2022/02/28 | 07:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

ارتفعت العقود الآجلة للنفط بأكثر من 5٪، وتباينت الأسهم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ اليوم الاثنين .

وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي مكاسب بأكثر من 5% لتصل الى 99.10 دولار للبرميل في التعاملات الآسيوية، متراجعة قليلاً بعد ارتفاعها بنسبة 6٪ في وقت سابق.

وصعد خام القياس العالمي مزيج برنت أكثر من 7 دولارات ليصل الى 105.07 دولار للبرميل.



وتجاوز خام برنت مستوى 100 دولار الأسبوع الماضي، حتى أنه لامس 105 دولارات قبل تقليص المكاسب.



واستقر كلا عقدي النفط على انخفاض بأكثر من 1٪ يوم الجمعة.

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