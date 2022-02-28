روسيا-أوكرانيا: أي موقف؟ - أحمد بيان

2022/02/28 | 08:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحمد_بيان نعيش هذه الأثناء تيها مروعا في علاقة الأمر بما يدور بين روسيا وأوكرانيا.



ومن بين أسباب ذلك، أولا محدودية متابعاتنا للشأن الإقليمي والدولي وبالتالي سطحية تحليلاتنا، وثانيا الفوضى الإعلامية المتحكم فيها من طرف القنوات والمصادر الإمبريالية والصهيونية والرجعية وما يصاحب ذلك من شح في المعلومات الصحيحة والمحينة.



دون أن نغيب ضبابية المرجعية الفكرية، السياسية والإيديولوجية، المعتمدة من طرف هذه الجهة السيا ......





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