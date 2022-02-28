خنادق ونقاط تفتيش.. الريف الأوكراني يستعد لصد القوات الروسية

2022/02/28 | 08:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باتت القرى الأوكرانية الريفية تعج بمجموعات المقاومة بعد أن رفع المدنيون الأسلحة والهراوات والزجاجات الحارقة وكأنهم رجال عصابات.

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