القبض على متهم بدهس مواطن والهروب من مكان الحادث في الديوانية

2022/02/28 | 08:10 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت قيادة شرطة الديوانية، اليوم الاثنين، عن القاء القبض على متهم قام بدهس مواطن والهروب من مكان الحادث.وذكرت المديرية في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “مفارز مكافحة الاجرام القت القبض على احد المتهمين وبعد التعمق بالتحقيق معه اعترف بقيامه بدهس مواطن بواسطة سيارته من نوع (كيا) حمل على طريق الإسكان مما […]

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