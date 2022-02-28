يُصب من ارتفاع متر.. شاي مليء بالرغوة من ماليزيا شبيه بشاي الكرك في الإمارات

2022/02/28 | 08:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا يُعد شاي "تيه تاريك" مثالياً بدون الرغوة التي تغطّيه.وتتشكّل عن طريق صب الشاي مراراً وتكراراً لمزجه.وينتج عن ذلك طريقة تحضير استعراضية يمكنك مصادفتها بسهولة في شوارع ماليزيا، ويمكن صب المشروب من ارتفاع يصل إلى متر واحد.ويمكنك تذوّق هذا المشروب، ورؤية كيفية تحضيره في جناح ماليزيا في إكسبو 2020 دبي.

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