البيت الأبيض: بايدن يبحث اليوم الوضع في أوكرانيا مع الحلفاء

2022/02/28 | 08:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكد البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيجري مكالمة مع الحلفاء اليوم الاثنين، لمناقشة الرد على العملية الروسية الخاصة لنزع السلاح في أوكرانيا.وجاء في جدول أعمال رئيس الدولة، الذي أصدره البيت الأبيض، أن المكالمة ستتم عبر نظام الاتصال الآمن في الساعة 11:15 صباحاً بتوقيت واشنطن (7:15 من مساء بتوقيت موسكو).وتضمن الجدول أيضا: “في […]

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