مقتل 11 شخصاً في انفجار منجم في كولومبيا وفقدان أربعة

2022/02/28 | 08:21 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكدت وكالة التعدين الوطنية في كولومبيا، إن انفجارا وقع في منجم للفحم في إقليم بوياكا مما أدى إلى مقتل 11 شخصا وفقدان أربعة.وأضافت الوكالة أن الحادث وقع مساء السبت ونجم عن تراكم غاز الميثان في المنجم الواقع في بلدية تاسكو.ويشهد قطاع التعدين حوادث على نحو متكرر، حيث لاتطبق تدابير السلامة بشكل ملائم، وفقا لرويترز.وتخشى […]

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