تشافي بعد الفوز على بيلباو: سنواصل الصعود نحو الصدارة

2022/02/28 | 08:29 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعرب تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، عن سعادته بالفوز على أتلتيك بيلباو (4-0)، مساء أمس الأحد، في إطار منافسات الجولة 26 من الليغا.وقال تشافي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية: “لقد كنا جيدين للغاية في الخروج بالكرة..وفي ظل الضغط بعد الهزائم، هذا ما نعمل من أجله، وعلينا مواصلة العمل بتواضع”.[…]

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