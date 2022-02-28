نيران القصف الروسي تلتهم ’أسطورة’ الطيران الأوكراني

2022/02/28 | 08:36 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت شركة "أوكروبورونبروم" الأوكرانية لتصنيع الأسلحة، اليوم الأحد، أن أكبر طائرة شحن في العالم، وهي من طراز "أنتونوف - 225 مريا" الأوكرانية الصنع، احترقت في هجوم روسي على مطار هوستوميل بالقرب من كييف.

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وأضافت الشركة في صفحتها على فيسبوك، "دمر المحتلون الروس أسطورة الطيران الأوكراني الأكبر "أنتونوف - 225 مريا".



حدث ذلك في مهبط أنتونوف (بمطار) هوستوميل بالقرب من كييف".

وقالت إن "ترميم هذه الطائرة سيكلف ما يزيد على ثلاثة مليارات دولار وسيستغرق وقتا طويلاً".

"الشرق الأوسط"

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