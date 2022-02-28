اتهامات بالعنصرية لإعلاميين في تغطية غزو أوكرانيا

2022/02/28 | 08:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهامات بالعنصرية لمراسلين ومذيعين ومحللين من قنوات عالمية خلال تغطية غزو روسيا لأوكرانيا

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