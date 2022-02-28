2022/02/28 | 08:42 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ نعت وزارة الداخلية، اليوم الإثنين، قائد الشرطة الاتحادية الاسبق الفريق المتقاعد عدنان ثابت ماهر السامرائي.وقال وقال مدير قسم الإعلام والعلاقات العامة في الوزارة، اللواء سعد معن في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، إنه “تلقينا ببالغ اﻷ‌سى والحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره نبأ وفاة المغفور له الفريق المتقاعد عدنان ثابت ماهر السامرائي […]

ظهرت المقالة الداخلية تنعى قائد الشرطة الاتحادية الاسبق الفريق عدنان السامرائي أولاً على ايرث نيوز.

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