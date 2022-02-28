"صراع بين ثورين".. أكاديمي سعودي يعلق على نزاع روسيا وأوكرانيا ومصلحة بلده

2022/02/28 | 08:43 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رأى الأكاديمي السعودي، تركي الحمد، الإثنين، أن النظر إلى الصراع "الروسي-الأوكراني" على أنه اعتداء دولة على أخرى مسالمة "عدم قدرة على رؤية الصورة الشاملة" مشيرا ألا "ناقة ولا جمل" لبلاده في هذا الصراع

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