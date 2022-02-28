البياتي: زيارة الحلبوسي والخنجر الى تركيا مثيرة للشكوك 

2022/02/28 | 08:47 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… انتقد عضو تحالف الفتح محمد البياتي، زيارة الحلبوسي والخنجر الى تركيا ولقائهما الرئيس التركي ورئيس المخابرات، لافتا الى ان الزيارة مثيرة للشكوك والريبة.وقال البياتي لـ /المعلومة/، ان “زيارة دول الجوار ينبغي ان تكون من قبل الدولة على مستوى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والطاقم الوزاري على الرغم من وجود مصالح مع تركيا […]

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