اعتقال متهم بحوزته مواد مخدرة وعملة أجنبية في نينوى

2022/02/28 | 08:51 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، القبض على متهم بحوزته مواد مخدرة وعملة أجنبية في محافظة نينوى.وذكر بيان للوزارة ورد لوكالة ايرث نيوز، ان “مفارز قسم مكافحة مخدرات نينوى، وخلال عملية نوعية أمنية تمكنت من القاء القبض على متهم وضبطت بحوزته كمية من مادة الكريستال المخدرة، وميزان الكتروني، ومبلغ مالي من عملة الدولار، وعملة الليرة“.واضاف البيان […]

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