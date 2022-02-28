انخفاض الروبل الروسي بنحو 30% بعد العقوبات الأخيرة

2022/02/28 | 08:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-واعانخفض الروبل الروسي بحوالى 30 بالمئة في مقابل الدولار الاثنين بعد فرض القوى الدولية عقوبات جديدة أشد صرامة على موسكو بسبب غزوها أوكرانيا. وشهد الروبل انخفاضا بنسبة 27% ليصل إلى 114,33 روبلا للدولار في التعاملات الدولية، وفقا لوكالة "بلومبرغ نيوز".وقالت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إنهما سيستبعدان بعض المصارف الروسية من نظام سويفت المصرفي، وإنهما سيفرضان عقوبات خصوصا على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف.كذلك حظرا أي تعاملات مع المصرف المركزي الروسي.والأحد حذرت دول مجموعة السبع، كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وبريطانيا والولايات المتحدة، من أنها ستتخذ "إجراءات أخرى" تضاف إلى العقوبات التي أعلنت سابقا اذا لم توقف روسيا عملياتها العسكرية.

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