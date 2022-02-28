2022/02/28 | 09:00 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت وزارة الخارجية البيلاروسية، اليوم الاثنين عن إتمام التحضيرات في مكان المفاوضات المرتقبة بين روسيا وأوكرانيا، مشيرة أن أنه يتوقع وصول وفدي الجانبين إلى هناك.وكانت وكالة “سبوتنيك بيلاروس” أفادت بأن الوفد الأوكراني، الذي غادر بلاده لإجراء مفاوضات مع الوفد الروسي، وصل بالفعل إلى أراضي بيلاروس.وأضافت الوكالة: “الوفد الأوكراني موجود بالفعل في أراضي بيلاروس، وهو الآن عند […]

ظهرت المقالة مينسك: تم إعداد مكان للمفاوضات بين روسيا وأوكرانيا ونتوقع وصول الوفدين أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مينسك: تم إعداد مكان للمفاوضات بين روسيا وأوكرانيا ونتوقع وصول الوفدين) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مينسك: تم إعداد مكان للمفاوضات بين روسيا وأوكرانيا ونتوقع وصول الوفدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).