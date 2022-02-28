الكتاب: العنصر الخارجي يعول على تقسيم البيت الشيعي

2022/02/28 | 09:01 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون ثائر الكتاب، ان العنصر الخارجي يعول على تقسيم البيت الشيعي بهدف خلق الفوضى السياسية داخل العراق لضمان عدم استقراره.وقال الكتاب لـ /المعلومة/، ان “العامل الخارجي يعول على الانقسام الشيعي، حيث حاولت بعض الاطراف الترويج لوجود تهديدات لبعض الشخصيات، وهذه الاشاعات تأتي من جهات تسعى لعدم استقرار […]

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