القبض على 7 متهمين بقضايا مختلفة في واسط

2022/02/28 | 09:02 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت مديرية شرطة واسط، اليوم الاثنين، عن ألقاء القبض على سبعة متهمين بقضايا مختلفة في مناطق متفرقة من المحافظة.وذكرت المديرية في بيان، أن “مفارز قسم مكافحة الإجرام تمكنت من إلقاء القبض على خمسة مطلوبين وفق أحكام المادة (295) ق.ع”.وأضافت ان “مفارز قسم شرطة الصويرة القت القبض على مطلوب قضائياً وفق احكام المادة( […]

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