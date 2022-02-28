اغلاق بوابة مبنى محافظة ديالى من قبل متظاهرين مطالبين بالتعيين

2022/02/28 | 09:04 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..اغلق العشرات من المتظاهرين في ديالى، الاثنين، بوابة مبنى المحافظة وسط بعقوبة.وقال حسين الكروي احد ممثلي تنسيقية المعاهد التقنية في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” العشرات من خريجي المعاهد التنقية خرجوا في تظاهرة سلمية امام مبنى محافظة ديالى وسط بعقوبة واغلقوا بوابتها الرئيسية في رسالة احتجاجية”.واضاف الكروي،ان” مطاليب المتظاهرين محددة بالتعيين والاستجابة […]

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