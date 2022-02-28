2022/02/28 | 09:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التعليم تعلن بدء التقديم الى الدراسات العليا غدا الثلاثاء وتقرر تحديث موعد الامتحان التنافسي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعليم تعلن بدء التقديم الى الدراسات العليا غدا الثلاثاء وتقرر تحديث موعد الامتحان التنافسي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التعليم تعلن بدء التقديم الى الدراسات العليا غدا الثلاثاء وتقرر تحديث موعد الامتحان التنافسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).