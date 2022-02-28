رشاوى في لبنان والبحرين والعراق.. الاتهامات تلاحق إريكسون

2022/02/28 | 09:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وثائق سرية أن شركة الاتصالات العملاقة قد تكون دفعت رشاوي لتنظيم الدولة الإسلامية من أجل مواصلة بيع خدماتها بعد أن سيطر المسلحون على أجزاء كبيرة من العراق، بحسب صحيفة الغارديان.

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