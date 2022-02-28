سماع دوي انفجارات في كييف وخاركيف

2022/02/28 | 09:12 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكدت الخدمة الحكومية للاتصالات الخاصة وحماية المعلومات في أوكرانيا إنه تم سماع انفجارات في العاصمة كييف وفي مدينة خاركيف صباح الاثنين.وأضافت الخدمة في بيان مقتضب على تطبيق تيليجرام أن كييف شهدت حالة من الهدوء لبضع ساعات قبل سماع تلك الانفجارات.وقالت الوكالة إن بناية سكنية في مدينة تشيرنيهيف في شمال البلاد تعرضت للهجوم […]

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