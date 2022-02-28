تركيا تعلن زيادة عدد رحلاتها إلى رومانيا

2022/02/28 | 09:14 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت الخطوط الجوية التركية، اليوم الاثنين، زيادة عدد رحلاتها إلى رومانيا الحدودية مع أوكرانيا.وقالت الشركة في بيان عبر “تويتر”، إن “هذه الخطوة تأتي نتيجة الزيادة الكبيرة لعدد المسافرين إلى رومانيا”.وأضافت، إن أولى الرحلات الإضافية إلى رومانيا بدأت اعتبارا من مساء أمس.وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس الماضي، في خطاب إلى […]

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