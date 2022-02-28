بمساعدة من فقمة.. رجل يتمكن من سباحة 4.8 كيلومتر إلى بر الأمان بعد سقوطه من قاربه

2022/02/28 | 09:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عندما سقط سكوت ثومسون من قاربه في قناة سانتا باربرا في أمريكا، كان يعلم أنه في موقف صعب.كانت درجة الحرارة 13 درجة مئوية، وكان يرتدي فقط قميصًا وسروالًا قصيرًا.ولكن، عندما رأى منصة نفطية على بعد مسافة في الماء، قرر أن يحاول البقاء على قيد الحياة.بمساعدة فقمة ودية، تمكن من السباحة لمسافة 4.8 كيلومترات بحثًا عن الأمان والنجاة من المحنة المروعة

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