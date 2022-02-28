التعليم تعلن بدء التقديم للدراسات العليا وتقرر تحديث موعد الامتحان التنافسي

2022/02/28 | 09:16 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الاثنين، عن بدء إجراءات التقديم الإلكتروني الى الدراسات العليا يوم غد الثلاثاء، فيما قررت تحديث موعد الامتحان التنافسي.وقالت الوزارة في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إنها “تعلن بدء إجراءات التقديم الإلكتروني الى الدراسات العليا يوم غد الثلاثاء الموافق الأول من آذار على وفق التوقيتات المتعلقة بالعام الدراسي 2023/2022 […]

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