اقتصادي: سنحقق 3 مليارات دولار سنويا بعد غلق ملف تعويضات الكويت

2022/02/28 | 09:22 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اكد الخبير الاقتصادي الدكتور صفوان قصي، ان العراق سيحقق سنويا مبلغ 3 مليار دولار بعد الانتهاء من ملف تعويضات الكويت، لافتا الى ان إمكانية توجه العراق للمطالبة بتعويضات عن ما لحق به من اضرار جراء الحرب الأميركية عام 2003.وقال قصي لـ /المعلومة/، ان “عملية خروج العراق من البند السابع تسمح بالسيطرة على […]

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