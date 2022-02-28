التعليم تعلن عن موعد التقديم على الدراسات العليا

2022/02/28 | 09:29 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت وزارة التعليم العالي، اليوم الاثنين، عن موعد التقديم على الدراسات العليا في الجامعات.وذكرت الوزارة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “إجراءات التقديم الإلكتروني الى الدراسات العليا https://adm.rdd.edu.iq تبدأ يوم غد الثلاثاء الموافق الأول من آذار على وفق التوقيتات المتعلقة بالعام الدراسي 2023/2022 وفي ضوء البرامج الدراسية التي تبلغ ألفين وخمسة […]

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