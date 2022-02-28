الطائي يحذر من اجندات خليجية تركية تروم تمريرها بعض الأطراف السياسية

2022/02/28 | 09:29 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… حذر المحلل السياسي صباح الطائي من اجندات ومخططات خليجية تركية تعمل على تمريرها بعض الأطراف السياسية المتحالفة مع انقرة وأبو ظبي، لافتا الى ان المصالح التركية تتعلق بالملف الاقتصادي واستمرار الصمت عن احتلال مناطق في شمال العراق فضلا عن أطماع الخليج بالدخول للعراق والاستثمار بمختلف المجالات.وقال الطائي لـ /المعلومة/، ان “ابرز المشاريع […]

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