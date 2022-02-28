رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية يتعرض لإطلاق النار شمالي شرق ماريوبول

2022/02/28 | 09:38 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- موكبه تعرض لإطلاق نار خلال انتقاله من منطقة إلى أخرى.

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