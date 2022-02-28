2022/02/28 | 09:39 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..يمكن أن يكون ارتفاع مستويات السكر في الدم خطيرا في بعض الحالات.ولحسن الحظ، هناك بعض الأطعمة التي يمكن أن تساعدك على التحكم في المستويات، وتلك الواجب تجنبها في نظامك الغذائي.ويمكن أن يكون ارتفاع السكر في الدم خطيرا إذا أصبحت المستويات مرتفعة جدا أو ظلت مرتفعة لفترات طويلة.ومؤشر نسبة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دراسة : نوع من التوابل “يساعد” في تقليل ارتفاع السكر في الدم) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دراسة : نوع من التوابل “يساعد” في تقليل ارتفاع السكر في الدم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).