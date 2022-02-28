2022/02/28 | 09:45 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحبطت المقاومة الشرسة من قبل القوات الأوكرانية والمدنيين المسلحين محاولة واحدة على الأقل من قبل القوات الروسية للتقدم إلى خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا.مراسل CNN أليكس ماركواردت يسرد لكم المزيد من التفاصيل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقاومة شرسة وصد لجنود يفوقونهم عتادًا.. شاهد كيف يواجه الأوكرانيون الروس) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقاومة شرسة وصد لجنود يفوقونهم عتادًا.. شاهد كيف يواجه الأوكرانيون الروس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).