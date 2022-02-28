واقعة تاريخية في مباراة ليفربول وتشيلسي

2022/02/28 | 09:46 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ شهدت مباراة ليفربول وتشيلسي التي أقيمت مساء أمس الأحد، ضمن نهائي كأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم، تسجيل رقم تاريخي من حيث عدد ركلات الترجيح.وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين، ليحتكما لركلات الترجيح التي ابتسم فيها الحظ لنادي ليفربول (11-10).وذكرت شبكة “أوبتا” للإحصائيات، أن ركلات الترجيح التي شهدتها مباراة […]

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