الخطوط الجوية الروسية تعلق جميع رحلاتها إلى أوروبا

2022/02/28 | 09:48 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلنت شركة الخطوط الجوية الروسية “إيروفلوت”، اليوم الأحد، تعليق جميع رحلاتها المتجهة إلى أوروبا.وتأتي تلك الخطوة من الجانب الروسي بعدما أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، إغلاق المجال الجوي لدول الاتحاد أمام عبور الطائرات الروسية، بالإضافة فرض عقوبات جديدة ضد ورسيا ودعم أوكرانيا بالسلاح.وقال مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن […]

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