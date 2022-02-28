2022/02/28 | 09:49 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… استهجنت بعض الأطراف السياسية ماحدث من عفو خاص عن نجل محافظ النجف الاشرف السابق لؤي الياسري والمدان بجريمة الاتجار بالمخدرات، فيما عده احد خبراء القانون بأنه قرار غير دستوري.وقال النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني محما خليل لـ /المعلومة/، ان “القوانين سواء المحلية او الدولية تحظر شمول المتاجرين بالمخدرات بالعفو الخاص، لافتا الى […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مخالفة دستورية … استهجان للعفو عن نجل محافظ النجف السابق المدان بتجارة المخدرات) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مخالفة دستورية … استهجان للعفو عن نجل محافظ النجف السابق المدان بتجارة المخدرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).