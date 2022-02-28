برشلونة يهزم بيلباو برباعية في الليجا

2022/02/28 | 09:54 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد….حقق برشلونة الانتصار باربعة اهداف دون رد خلال مواجهة أتلتيك بيلباو.وتواجه الفريقان في إطار منافسات الجولة 26 من الليجا.وسجل الأهداف لبرشلونة، أوباميانج وعثمان ديمبلي ولوك دي يونج وممفيس ديباي في الدقائق 37 و73 و90 و93.ورفع برشلونة رصيده إلى 45 نقطة في المركز الرابع.وتجمد رصيد أتلتيك بيلباو عند 37 نقطة […]

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