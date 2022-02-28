رئيس جمهورية دونيتسك يتعرض لقصف في قرية بافلوبول

2022/02/28 | 09:57 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تعرض رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، للقصف في قرية بافلوبول.وفي حديثه مع قناة “روسيا-24” أكد بوشيلين واقع تعرضه للقصف من جانب القوات الأوكرانية في قرية بافلوبول في جنوب الجمهورية، قائلا: “نعم… لكنه أمر طبيعي… وكل شيء على ما يرام”.وسيطرت وحدات جمهورية دونيتسك الشعبية، أمس الأحد، على قرية بافلوبول.

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