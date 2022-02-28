2022/02/28 | 10:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#تامر_خرمه أوقفوا العدوان الروسي على أوكرانيا! لا للناتو! من أجل أوكرانيا حرة وذات سيادة للعمال والعاملات!يوم الخميس 24 شباط، بدأت روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا، بعد اعتراف فلاديمير بوتين باستقلال منطقتي دونيتسك ولوغانسك.قامت قوات الروسية بغزو منطقة دونباس، وهاجمت منشآت اشتبهت بأنها عسكرية.



هناك تقارير وسجلات عن قصف وهجمات برية في كافة أنحاء أوكرانيا، بما في ذلك العاصمة كييف.تهدف ه ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيان صادر عن الشبكة النقابية العالمية للتضامن والنضال - تامر خرمه) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيان صادر عن الشبكة النقابية العالمية للتضامن والنضال - تامر خرمه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).