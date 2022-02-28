2022/02/28 | 10:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مصطفى_عبد_الغني ترجمة مصطفى عبد الغنيخرج آلاف المتظاهرين المعارضين للحرب إلى شوارع روسيا في أول أيام الغزو الروسي لأوكرانيا.



عارض المتظاهرون سياسات الرئيس فلاديمير بوتين، وأدانوا الهجوم الشامل على أوكرانيا.



ونظم المتظاهرون احتجاجات في حوالي 50 مدينة في أنحاء البلاد، فيما اعتقلت الشرطة ما يقارب الـ1800 ناشط، منهم حوالي 500 شخص في موسكو وحدها.تعاملت الشرطة مع المعتقلين بشكل شرس وسادي، وانهالت بالضر ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اشتراكيو روسيا يشاركون في المظاهرات المناهضة لحرب أوكرانيا ويوجهون المقاومة نحو الصراع الطبقي - مصطفى عبد الغني) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اشتراكيو روسيا يشاركون في المظاهرات المناهضة لحرب أوكرانيا ويوجهون المقاومة نحو الصراع الطبقي - مصطفى عبد الغني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).