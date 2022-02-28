الطاعون: الجائحة التي غيرت العالم - جوش هولرويد

2022/02/28 | 10:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جوش_هولرويد وجه طاعون القرن الرابع عشر ضربة قاتلة للنظام الإقطاعي، الذي كان يحتضر حتى قبل أن يضرب الطاعون.



وبالمثل فقد كشفت جائحة كوفيد-19 اليوم عن إفلاس الرأسمالية، والحاجة إلى الاشتراكية.إن جائحة كوفيد-19 الحالية هي حدث يغير العالم حقا.



لقد أدى انتشارها السريع والقاتل إلى فضح الحكومات بلا رحمة، وتسببت في إجهاد الخدمات الصحية إلى نقطة الانهيار، وفي أعمق أزمة تشهدها الرأسمالية منذ ثلاثينيات ال ......





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