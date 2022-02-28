تعليق تداولات سوق الأسهم في بورصة موسكو

2022/02/28 | 10:01 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلن البنك المركزي الروسي، الأحد، أن القرار حول تداولات اليوم في أجزاء من بورصة موسكو (سوق الأسهم) سيتم اتخاذه في وقت لاحق، مشيرا إلى أن سوق العملات في البورصة الروسية ستعمل كالعادة.وقال البنك، إن قرار بدء التداول في سوق الأسهم سيتم اتخاذه في الساعة 13:00 بتوقيت موسكو، مبينا أنه “سيقرر المركزي عما إذا […]

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