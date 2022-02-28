نائب عن النجف: القطاع التربوي في المحافظة بحاجة لثورة إصلاحية

2022/02/28 | 10:04 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..اعتبر النائب عن محافظة النجف حميد الشبلاوي، الاثنين ، الواقع التربوي في المحافظة مزريا وبحاجة لثورة إصلاحية، متهما الحكومة المركزية بالتنصل عن مسؤولياتها تجاه الواقع التربوي.وقال الشبلاوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “قطاع التربية في محافظة النجف بات مزريا”، مبينا أن “الواقع التربوي يفتقر لأبسط المقومات والمستلزمات سواء على مستوى الأبنية المدرسية […]

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