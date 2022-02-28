تويتر يتيح لمستخدميه ميزة تحذيرات “المحتوى الحساس”

2022/02/28 | 10:05 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أتاحت شركة “تويتر”، لجميع مستخدمي منصتها الرقمية، الوصول لميزة تحذير المحتوى الجديدة.وتسمح الميزة الجديدة، التي تم اختبارها العام الماضي، للمستخدمين، بإخفاء أو تشويش صور ومقاطع فيديو معينة وإضافة “تحذير محتوى” إليها.كما أعلن موقع الطائر الأزرق، أنه أجاز الميزة الجديدة لجميع مستخدمي أنظمة تشغيل iOS وأندرويد والويب أيضا.وكانت منصة تويتر، تتضمن […]

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