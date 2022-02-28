النفط يتخطى حاجز الـ105 دولارات للبرميل

2022/02/28 | 10:08 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..ارتفعت المؤشرات العقود الآجلة للنفط بأكثر من 5٪، وتباينت الأسهم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ يوم الإثنين، حيث يراقب المستثمرون الأزمة الروسية الأوكرانية والعقوبات ذات الصلة.وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي مكاسب بأكثر من 5% إلى 99.10 دولار للبرميل في التعاملات الآسيوية، متراجعة قليلاً بعد ارتفاعها بنسبة 6٪ في وقت سابق.كما صعد […]

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