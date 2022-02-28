2022/02/28 | 10:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

علق الخبير في الشأن السياسي العراقي احسان الشمري، اليوم الاثنين، على تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على العراق من الناحية السياسية.

وقال الشمري، في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إنه "لا تأثير للحرب الروسية الاوكرانية على العراق سياسيا، وهو ينأى بنفسه عن اتخاذ موقف تجاهها، كما ان العراق يأخذ الموقف المحايد من الحرب الروسية الاوكرانية لانه يدرك ان اي تصريح ضد اي طرف سيخل بمبدأ التوازن في علاقاته الدولية".

وبين أن "العراق الرسمي سياسيا يرى ان الحرب سوف تنتهي وبالتالي اي موقف ستكون له ارتدادات سلبية مستقبلا".

وأوضح أن "العراق غير الرسمي منقسم تجاه الحرب بين مؤيد لروسيا من حلفاء إيران، ومعارض من آخرين وبالتالي يوجد انقسام تجاه هذه الحرب، لكن العراق سيتأثر اقتصاديا من الحرب الروسية الاوكرانية، اولها ايجابيا بارتفاع اسعار النفط وسلبيا ارتفاع اسعار القمح والنقل".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سياسيا.. هل ستؤثر الحرب الروسية الأوكرانية على العراق؟ - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سياسيا.. هل ستؤثر الحرب الروسية الأوكرانية على العراق؟ - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).