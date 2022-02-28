أسعار الدولار تعاود الارتفاع في العراق

2022/02/28 | 10:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

عاودت أسعار صرف الدولار، اليوم الاثنين، الارتفاع في الأسواق المحلية في عموم العراق.

وقال مراسل (بغداد اليوم) إن أسعار صرف الدولار عاودت الارتفاع في المحافظات الشمالية والجنوبية، فيما حافظت على استقرارها بالعاصمة بغداد، حيث بلغ سعر الصرف كالتالي:

بغداد

البيع 147.000 دينار

الشراء 146.000 دينار

الشمال

البيع 147.750 دينار

الشراء 146.750 دينار

الجنوب

البيع 146.750 دينار

الشراء 145.750 دينار

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