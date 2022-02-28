2022/02/28 | 10:10 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ سجلت اسعار صرف الدولار، اليوم الاثنين، استقرارا نسبيا في الاسواق المحلية ولليوم الثالث على التوالي.وقال مراسل ايرث نيوز، إن أسعار بيع الدولار سجلت اليوم، 146500 دينار لكل 100 دولار.وأضاف ان أسعار شراء الدولار سجَّلت 146250 ديناراً لكل 100 دولار.يشار الى ان اسعار صرف تشهد منذ أكثر من اسبوعين تذبذبا في […]

ظهرت المقالة لليوم الثالث على التوالي..



استقرار اسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية أولاً على ايرث نيوز.

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