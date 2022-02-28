إقالة السفير الإيراني في المملكة المتحدة بسبب

2022/02/28 | 10:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمرت إيران سفيرها لدى المملكة المتحدة بالعودة إلى طهران، ومن المقرر إبعاده من منصبه بعد تداول مقطع فيديو يظهر حفل داخل سفارتها في لندن تحضره نساء غير محجبات، بحسب صحيفة الغارديان.

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