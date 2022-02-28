الكشف عن أبرز الملفات المقرر مناقشتها مع وزير المالية في البرلمان

2022/02/28 | 10:12 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..كشف عضو مجلس النواب هادي السلامي ، الاثنين ، عن الملفات التي سيناقشها خلال استضافة وزير المالية علي علاوي في البرلمان.وقال السلامي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “رفع سعر صرف الدولار من أبرز الملفات التي سيتم مناقشتها مع وزير المالية خلال استضافته في البرلمان اليوم”، لافتا إلى أن “مجلس النواب يناقش مع […]

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